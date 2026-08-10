TKawabe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TKawabe hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 44.55 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 19.08 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.76 Prozent auf 2.81 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch