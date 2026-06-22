TK Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TK Development präsentierte am 19.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.0 Millionen DKK – das entspricht einem Minus von 0.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.1 Millionen DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch