TK Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TK Development gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat TK Development im vergangenen Quartal 25.0 Millionen DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TK Development 17.3 Millionen DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch