TJX Cos hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.28 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.52 Prozent auf 15.95 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch