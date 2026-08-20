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20.08.2026 06:37:00
TJX Cos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TJX Cos lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.10 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat TJX Cos 15.18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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