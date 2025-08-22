|
TJX Cos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TJX Cos hat am 20.08.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TJX Cos ein EPS von 0.960 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 14.40 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TJX Cos 13.47 Milliarden USD umgesetzt.
