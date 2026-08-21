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21.08.2026 06:37:00
TJX Companies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TJX Companies äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 89.36 ARS, nach 60.00 ARS im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21’945.03 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TJX Companies einen Umsatz von 17’283.07 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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