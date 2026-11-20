TJX Companies veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 95.55 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TJX Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 80.77 ARS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 24’126.46 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TJX Companies 20’989.31 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch