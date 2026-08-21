TJX Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TJX Companies gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.90 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.51 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 21.20 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch