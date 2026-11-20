TJX Companies lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.24 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TJX Companies 1.78 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.98 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.34 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch