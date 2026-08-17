Tivoli A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tivoli A-S hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.70 DKK, nach 6.90 DKK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 389.0 Millionen DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375.1 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch