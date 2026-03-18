Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 21470635 / CH0214706357
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18.03.2026 13:51:36
Titlisbahnen: Gondel im Skigebiet Engelberg abgestürzt
Engelberg (awp/sda) - In einem Skigebiet in Engelberg ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt. Ein Sprecher der Titlisbahnen bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht von "Blick" online.
Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte einen "Vorfall", konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Ein Einsatz sei im Gange. Ein Video auf dem Onlineportal "Blick" zeigte eine Gondel, die einen schneebedeckten Hang heruntergestürzt ist.
ra/
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Analysen zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
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