Engelberg (awp) - Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis müssen einen neuen Finanzchef suchen. Amtsinhaber Marco Leu verlässt das Unternehmen nach neun Jahren per 30. April 2027.

Leu werde Finanzchef eines anderen Unternehmens, teilten die Titlisbahnen am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Leu ist derzeit auch Stellvertreter des CEO der Bergbahn-Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat habe die Suche für eine geeignete Nachfolge eingeleitet, hiess es weiter. Bis zur definitiven Neubesetzung der Position übernehme der langjährige Leiter Finanzen ab dem 1. Mai 2027 interimistisch die Aufgaben des CFO. "Damit wird die Kontinuität in der finanziellen Führung des Unternehmens sichergestellt", schrieb das Unternehmen.

Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG bestätigten die am 1. Juli 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26. "Die schrittweise Erholung der internationalen Reisetätigkeit, insbesondere aus den wichtigen Herkunftsmärkten Indien und Südostasien, setzte sich fort. Die Veröffentlichung des Jahresergebnisses ist unverändert für den 14. Januar 2027 vorgesehen", hiess es.

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