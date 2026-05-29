Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’568 0.5%  SPI 19’182 0.5%  Dow 51’016 0.7%  DAX 25’088 0.0%  Euro 0.9118 -0.2%  EStoxx50 6’056 0.0%  Gold 4’565 1.6%  Bitcoin 56’833 -1.3%  Dollar 0.7811 -0.3%  Öl 92.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Swissquote1067586Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dell-Aktie mit kräftigem Kurssprung: KI-Boom sorgt für glänzende Geschäfte
Uber-Aktie höher: Tonaufnahmen in Deutschland ab sofort gestattet - neue Sicherheitsfunktion startet
Satelliten-Internet von Amazon: Rakete explodiert vor Start - so reagiert die Aktie
Vor möglichen Börsengang: Anthropic-Aktie erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAI
UBS-Aktie gesucht: Hunderte Stellen sollen wohl gestrichen werden
Suche...

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.05.2026 16:48:37

Titlis Bergbahnen eröffnen Turm auf über 3000 Metern Höhe

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis
50.06 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

(Zusammenfassung)

Engelberg OW (awp/sda) - In einem Turm auf 3020 Metern über Meer sollen Besuchende auf dem Titlis essen, die Aussicht geniessen oder eine Rolex-Uhr kaufen können. Die Titlis Bergbahnen eröffnen am Montag den "Titlis Tower" als Teil eines Gesamtprojekts, das sie 150 Millionen Franken kosten wird.

Mit Superlativen sparten die Verantwortlichen beim Medienrundgang am Freitag nicht: Ein "Meilenstein der Modernisierung" sei der Tower, der "höchstgelegene Turm Europas", eine "Ikone" soll er werden. Die markante Stahlkonstruktion auf dem Berggipfel mahnt nach der Neugestaltung durch das renommierte Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron an ein Schweizer- oder Gipfelkreuz. Zwar steht der Bau schon seit den 1980er-Jahren, als ihn die damalige PTT als Richtstrahlturm errichtete. Nun, 23 Jahre nach dem Kauf durch die Bergbahnen, wird er für die Öffentlichkeit zugänglich.

Besserer Ausblick

Durch einen Stollen, der seit der damaligen Bauzeit besteht, oder über einen Fussweg an der frischen Luft, gelangen die Gäste von der Rotair-Bergstation zum Tower. Dort tummeln sich Touristinnen und Touristen aus aller Welt, schiessen Selfies, geniessen das Panorama. Einen noch etwas besseren Ausblick können sie aus dem Turm geniessen. Je zwei neue Lifte und Treppenaufgänge führen hinauf. Zur Aussichtsplattform, für deren Besuch ein Ticket für 19 Franken nötig ist, zur Rolex-Boutqiue und zuoberst ins Restaurant unter der Leitung von "Gault Millau Entdeckung des Jahres 2025" André Kneubühler. Auf der Plattform sollen rund 500 Personen gleichzeitig Platz finden, das Restaurant verfügt über 120 Sitzplätze - Reservation empfohlen.

"Sehr breite Schicht"

Auf dem Titlis gibt es also bald Luxusuhren ohne Preisschild und "Casual Fine Dining". Wird der Turm eine Exklusivdestination für Wohlhabende? Bergbahnen-CEO Norbert Patt sagt im Gespräch mit Keystone-SDA: "Wir wollen nicht, dass die Leute einfach gratis kommen können, sondern unsere Leistung zu einem fairen Preis verkaufen." Das Erlebnis auf dem Titlis habe seinen Wert.

Grundsätzlich sprechen die Bergbahnen aber eine "sehr breite Schicht an", sagte Patt weiter. Zudem sollen es auch mehr Besuchende werden.

Der CEO hatte schon Anfang Jahr davon gesprochen, von heute 1,2 Millionen Gästen jährlich bis 2035 auf deren 1,5 Millionen wachsen zu wollen. Auf die Frage nach der Verträglichkeit des Aufkommens für das Dorf Engelberg sagte Patt gegenüber Keystone-SDA, es sei entscheidend, die Besuchenden über "365 Tage" verteilen zu können. Das Unternehmen will die "Spitzen glätten", sodass die Infrastruktur, wie etwa Parkplätze, nicht überlastet sind.

Langfristig soll der Titlis eine der führenden Ganzjahresdestinationen der Alpen werden, wie es in der Mitteilung der Bergbahnen zur Eröffnung hiess.

Nachhaltigkeit und "Höchstleistungen"

Auch ökologische Nachhaltigkeit ist dem Tourismusunternehmen ein Anliegen. Der CO2-Ausstoss soll sich gemäss Communiqué nach Fertigstellung um 95 Prozent reduzieren. Dies durch eine "hoch effiziente Gebäudehülle, die konsequente Nutzung von Abwärme und solarer Einstrahlung".

Bis es 2029 so weit ist, stehen weitere Arbeiten bevor. Um das Projekt in dieser hochalpinen Umgebung realisieren zu können, seien "Höchstleistungen" gefragt, so Norbert Patt vor den Medien. Wo die Bergstation entsteht, fällt das Gelände teils steil hunderte Meter ab. Der Wind pfeift, die Temperaturen fallen auf bis -20 Grad Celsius. Auf diese Bedingungen müssen die Arbeiten abgestimmt sein. Schweissarbeiten sind etwa kaum möglich. Für die Erweiterung des Turms fanden möglichst viele Vorarbeiten im Tal statt, das Material gelangte in Gondeln und vereinzelt in Helikoptern hinauf.

In den kommenden Tagen öffnet der Tower die Türen an Anlässen für die lokale Bevölkerung. Ab dem 1. Juni können ihn alle Besuchenden besteigen. Nach dem Gondelunglück vom 18. März, bei dem eine Frau verstarb, verzichten die Bergbahnen auf grosse Eröffnungsfeierlichkeiten.

Kantonsgrenzen versetzen

Der Aufwand für das Gesamtvorhaben der Bergbahnen ist gross. Bislang lief alles nach Plan. Verwaltungsratspräsident und Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki sagte, die zeitlichen und finanziellen Vorgaben würden eingehalten.

Wie der Verwaltungsrat und Präsident der Baukommission, Patrick Zwyssig, ausführte, seien dafür Zusammenarbeit und Diskussionen nötig, ob mit dem Architekturbüro oder mit Behörden. Das Projekt führte gar zu einem Landabtausch von etwa 1500 Quadratmetern zwischen den Kantonen Bern und Obwalden, sodass die Berginfrastruktur nun ganz auf Obwaldner Boden entsteht.

Nicht gerade die Berge, von denen das Transportunternehmen lebt, aber zumindest Kantonsgrenzen will es für sein "Generationenprojekt" versetzen.

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Nvidia, Palantir Technologies
09:40 Marktüberblick: Technologieaktien und Rüstungswerte gesucht
09:19 Weitere Entspannungssignale
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – GD200 auf der Probe
28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron und POET Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’124.45 19.86 S29BTU
Short 14’436.37 13.57 SXLBGU
Short 14’964.64 8.83 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’568.29 29.05.2026 16:48:34
Long 13’033.99 19.86 SKBOPU
Long 12’740.09 13.92 BSUR4U
Long 12’199.23 8.97 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

UBS: Diese US-Aktien befinden sich in Q1 im Depot
Einblick ins Depot
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
So positionierte sich Jeremy Grantham
1. Quartal 2026: Einblick ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Aktien Empfehlungen KW 26/22: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/22. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.