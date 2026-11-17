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17.11.2026 18:48:30
Titlis Bahnen: CFO Marco Leu verlässt das Unternehmen per Ende April 2027
Die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG (BET) muss sich auf eine personelle Veränderung in der Geschäftsleitung einstellen. Der Finanzchef und stellvertretende CEO Marco Leu wird das Unternehmen per 30. April 2027 verlassen, […]
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