TitanStar Properties: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TitanStar Properties hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat TitanStar Properties im vergangenen Quartal 0.8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TitanStar Properties 0.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch