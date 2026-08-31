Titanium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Titanium stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Titanium ein Ergebnis je Aktie von -0.020 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.1 Millionen USD – eine Minderung von 4.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch