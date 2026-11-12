Titan Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Titan Mining präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30.9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Titan Mining einen Umsatz von 22.1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch