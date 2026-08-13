Titan Mining legte Quartalsergebnis vor

Titan Mining veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.08 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Titan Mining 34.5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch