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28.08.2026 06:37:00
Titan Machinery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Titan Machinery hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 496.4 Millionen USD, gegenüber 546.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.16 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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