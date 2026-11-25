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25.11.2026 06:37:00
Titan Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Titan Machinery hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 545.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 644.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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