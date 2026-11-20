|
20.11.2026 06:37:00
Titan Logix stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Titan Logix stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1.6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Titan Logix ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6.61 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 2.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6.75 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.