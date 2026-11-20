Titan Logix stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1.6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Titan Logix ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6.61 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 2.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6.75 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch