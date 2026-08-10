Titan Kogyo Kabushiki Kaisha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 9.21 JPY. Im letzten Jahr hatte Titan Kogyo Kabushiki Kaisha einen Gewinn von 21.34 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.84 Prozent auf 2.08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Titan Kogyo Kabushiki Kaisha 2.12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch