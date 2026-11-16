Titan Kogyo Kabushiki Kaisha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5.57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7.65 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch