Titan Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Titan Industries hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Titan Industries 12.30 INR je Aktie erwirtschaftet.

Titan Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213.56 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165.23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch