Titan America Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Titan America Registered gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Titan America Registered ein EPS von 0.310 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 461.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 436.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch