Titan Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch