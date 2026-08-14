Titagarh Wagons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Titagarh Wagons hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3.91 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Titagarh Wagons noch ein Gewinn pro Aktie von 2.30 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.63 Prozent auf 7.65 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch