Titagarh Wagons: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Titagarh Wagons hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7.93 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch