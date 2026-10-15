TISCO Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.25 THB gegenüber 2.16 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.13 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.58 Milliarden THB umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2.24 THB sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 5.17 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch