TISCO Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.25 THB. Im Vorjahresviertel hatte TISCO Financial Group 2.16 THB je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TISCO Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.13 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 6.58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch