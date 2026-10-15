TISCO Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.670 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TISCO Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184.3 Millionen USD im Vergleich zu 203.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch