TISCO Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2.25 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.16 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6.13 Milliarden THB, gegenüber 6.58 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.82 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2.24 THB prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5.17 Milliarden THB gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch