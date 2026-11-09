Tirupati Sarjan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tirupati Sarjan hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 540.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tirupati Sarjan einen Umsatz von 378.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch