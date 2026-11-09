Tirupati Foam gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tirupati Foam hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 1.58 INR gegenüber 1.24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tirupati Foam mit einem Umsatz von insgesamt 334.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 46.09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch