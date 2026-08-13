Tirupati Foam: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tirupati Foam lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.960 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 280.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 22.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch