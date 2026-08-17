Tips Films stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tips Films stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 68.04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10.97 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49.70 Prozent auf 479.6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 953.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch