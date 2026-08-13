Tipco Asphalt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tipco Asphalt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.27 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tipco Asphalt 0.250 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.72 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.46 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch