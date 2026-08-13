Tipco Asphalt: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tipco Asphalt hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.27 THB gegenüber 0.250 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tipco Asphalt mit einem Umsatz von insgesamt 7.72 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.46 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 19.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch