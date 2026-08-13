Tipco Asphalt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tipco Asphalt liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tipco Asphalt die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.72 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 19.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.46 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch