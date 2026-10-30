TINONE RESOURCES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TINONE RESOURCES lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TINONE RESOURCES -0.080 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch