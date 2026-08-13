Tinna Trade: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tinna Trade hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Tinna Trade vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.84 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.350 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 369.5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 286.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch