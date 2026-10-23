Tinna Rubber Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tinna Rubber Infrastructure hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.46 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.87 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.57 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.20 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch