Tingsvalvet Fastighets Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tingsvalvet Fastighets Registered B präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.81 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tingsvalvet Fastighets Registered B 2.92 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.49 Prozent auf 63.4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch