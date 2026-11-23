Tingsvalvet Fastighets Registered B hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.39 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tingsvalvet Fastighets Registered B ein EPS von 0.910 SEK je Aktie vermeldet.

Tingsvalvet Fastighets Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64.3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch