Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.39 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.910 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 64.3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 22.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch