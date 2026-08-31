Tingsvalvet Fastighets Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tingsvalvet Fastighets Registered A hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.81 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Tingsvalvet Fastighets Registered A 2.92 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63.4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch