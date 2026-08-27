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27.08.2026 06:37:00
Tinavi Medical Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tinavi Medical Technologies A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tinavi Medical Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0.100 CNY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tinavi Medical Technologies A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 21.26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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