Tinavi Medical Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tinavi Medical Technologies A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tinavi Medical Technologies A ein Ergebnis je Aktie von -0.100 CNY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tinavi Medical Technologies A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 21.26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch