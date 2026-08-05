TimkenSteel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TimkenSteel hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TimkenSteel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 341.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 304.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch