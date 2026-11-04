TimkenSteel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TimkenSteel hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.55 USD. Im letzten Jahr hatte TimkenSteel einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TimkenSteel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 337.2 Millionen USD im Vergleich zu 305.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch